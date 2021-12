NUOVO CORSO

TREVISO La notizia arriva in serata: Unicredit e Fondazione Cassamarca hanno trovato l'accordo per estinguere il debito che ancora gravava sulle casse di Ca' Spineda. E parliamo di una montagna: 13 milioni di debiti diretti tra Fondazione e Unicredit e il macigno di 160 milioni accumulati dalla strumentale Appiani, poi assorbita da Fondazione, e lo stesso istituto bancario. Totale: 173 milioni di euro di debito. Che non ci sono più. «Da oggi siamo liberi», dicono soddisfatti dagli uffici di piazza San Leonardo. Sui dettagli le bocche restano cucite, anche se pare che il patto si stato stretto su basi esclusivamente finanziarie, senza quindi intaccare il patrimonio di Ca' Spineda. Il presidente Luigi Garofalo dirà qualcosa più nella conferenza stampa fissata per il 27, dopo un Natale che in pochi si auguravano così sereno. Stringato il comunicato che annuncia la fine dell'incubo: «È con estrema soddisfazione - si legge - che il Presidente della Fondazione Cassamarca, professore e avvocato Luigi Garofalo, comunica che oggi si sono conclusi gli accordi e i pagamenti estintivi dei debiti di Fondazione Cassamarca nei confronti di Unicredit. All'esito dei Consigli di Amministrazione e di Indirizzo di domani, 23 dicembre, seguirà altro comunicato in cui si darà conto delle linee del bilancio preventivo per il 2022».

LE DECISIONI

Unicredit ha quindi chiuso una vicenda che si trascinava dagli albori degli anni Duemila, con la costruzione della Cittadella delle Istituzioni all'Appiani. Si è partiti da 200 milioni di debito, cifra che ha contribuito a zavorrare l'attività della Fondazione spingendola verso il baratro. E restituita con formule e dilazioni rinegoziate più volte con missioni mirate a Milano prima di Piero Semenzato e Ferruccio Bresolin e poi, dopo la fine del regno di Dino De Poli, condotte in prima persona da Garofalo. Il colosso finanziario ha quindi deciso di dare fiducia all'attuale presidente, convinto dal piano di risanamento messo in atto da tre anni a questa parte. E il debito, come detto, pare stato ripianato solo con accordi legati alla finanza e senza perdere un solo immobile. Nemmeno l'Appiani, che resta nel forziere di Fondazione.

IL BILANCIO

E oggi, con la pec arrivata dalla sede centrale di Unicredit che certifica l'accordo sul tavolo, il Consiglio d'Indirizzo approverà il bilancio preventivo 2022. In via eccezionale il Mef (Ministero Economia e Finanza) ha concesso a Ca' Spineda di spostare l'approvazione del documento finanziario dal 31 ottobre al 31 dicembre. Le trattative per estinguere il debito andavano avanti da mesi sotto lo sguardo vigile dei tecnici ministeriale. E quando è stato dato il via libera allo slittamento all'approvazione al documento finanziario, si è capito che qualcosa lungo l'asse Treviso-Milano si stava muovendo. E adesso, senza più questa croce sulle spalle, anche altri conti andranno rivisti. Ma, finalmente, in positivo.

LE PREVISIONI

Il bilancio triennale di previsione elaborato col Mef all'inizio della gestione Garofalo, una sorta di road map per riportare Ca' Spineda in terreni positivi, prevedeva un 2019 chiuso a 4,8 milioni di passivo; il 2020 a 2 milioni in rosso e il 2021 in attivo di circa 150mila euro. Previsione che adesso potrebbe cambiare ulteriormente, ma con un attivo maggiore. Se ne saprà di più oggi. La via imboccata nel 2018 a forza di razionalizzare costi, mettere a reddito il patrimonio immobiliare attraverso cessioni o affitti, la riduzione dei rischi legati alle oscillazioni della Borsa e una stretta sorveglianza sulle entrate, ha quindi prodotto i risultati sperati. A oggi sembrano lontani anni luce i giorni vissuti quando il consuntivo 2018 venne chiuso con un passivo record di 77,9 milioni frutto di una serie di eventi eccezionali: la chiusura della convenzione con Ca' Sugana per la gestione del teatro costata 16,4 milioni e la svalutazione pilotata della partecipazione in Unicredit e del patrimonio immobiliare. Operazioni dolorosissime, ma che hanno consentito una ripartenza da basi solide. E i primi risultati si stanno vedendo

Polo Calia

