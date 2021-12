IL PROGETTO

TREVISO Da settembre sede provvisoria per le scuole medie Stefanini. E da fine 2024 sede definitiva per i corsi universitari di Ca' Foscari. Il Turazza, istituzione di San Nicolò, si conferma immobile centrale nelle strategie urbanistiche dell'amministrazione comunale. Ieri si sono incrociate due notizie: l'accordo siglato tra Università, Ca' Sugana e Ipab Turazza e l'annuncio, pubblicato sul sito della scuola media, con cui si avvisano le famiglie degli alunni che da settembre 2022 le classi saranno trasferite a San Nicolò per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione della sede storica lungo il Put. Due mosse di cui si parlava da tempo, già annunciate dal Gazzettino, e che adesso diventano realtà.

I CORSI

Il sindaco Mario Conte è stato il regista dell'accordo con Ca' Foscari. Che l'università cercasse nuovi spazi era risaputo. Attualmente i suoi 1200 iscritti si dividono tra l'ex distretto Militare, per cui la rettrice Tiziana Lippiello ha firmato da pochi mesi un contratto d'affitto di sei anni più altri sei con la Fondazione Cassamarca, e il palazzo dell'ex Dogana, dove però dividono gli spazi con la facoltà di Giurisprudenza di Padova. Venezia aveva però bisogno di espandersi. La domanda per i corsi trevigiani, soprattutto per la Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli scambi internazionali, è in costante ascesa e servono più strutture. E Conte ha colto la palla al balzo: ha chiuso un accordo con l'Ipab Turazza prendendo in affitto (a 15mila euro l'anno) tutta la parte dove un tempo c'era la scuola professionale, adesso chiusa, dandolo in comodato d'uso a Ca' Foscari per 30 anni a partire dalla fine del 2024. Nei due anni che mancano (2022 e 2023) invece quegli stessi spazi, su cui bisognerà intervenire per rifare impianti e rimettere a posto tutto, saranno messi a disposizione delle Stefanini. Scelta questa che non sta piacendo molto alle famiglie degli alunni, preoccupate perché ritengono il Turazza una sede scomoda, situata nella parte opposta della città. Ma la decisione è presa.

I COSTI

Finite nero su bianco anche le cifre. Ca' Sugana investirà subito un milione di euro per la ristrutturazione di aule e laboratori del Turazza. Tutto dovrà essere pronto per il prossimo anno scolastico, quindi i lavori inizieranno in tempi brevissimi. Ca' Foscari poi, quando subentrerà, ci aggiungerà altri 850mila euro per gli allestimenti necessari ai corsi universitari. L'ateneo lagunare così, dal 2024, si troverà due sedi: l'ex Distretto e il Turazza. Invece l'ex Dogana resterà completamente a disposizione del Bo di Padova.

REAZIONI

Conte vede prendere forma il suo progetto di una Treviso sempre più universitaria: «Quello con Ca' Foscari e l'Ipab è un accordo storico per la città - sottolinea - tale accordo non riguarda soltanto lo spostamento della sede ma una serie di iniziative condivise fra le quali la valorizzazione dell'offerta culturale, la partecipazione a bandi competitivi per il reperimento di fondi per studi e ricerche, lo sviluppo di progetti di alto impatto socio-economico e il coinvolgimento di imprese, associazioni di categoria ed enti culturali. Ca' Foscari sarà anche protagonista di azioni sinergiche in ambito di transizione ecologica, digitale e per la formazione di esperti del terzo settore». E la rettrice Lippiello concorda: «La presenza di Ca' Foscari a Treviso è strategica per il nostro Ateneo e ringraziamo il sindaco. Per implementare la nostra progettualità, sempre più internazionale e interdisciplinare, e per rendere sostenibile la nostra presenza nel centro storico, abbiamo condiviso con l'Amministrazione un percorso che ci consentirà di fruire di spazi funzionali alle esigenze dell'Ateneo. Contiamo di poter disporre della nuova sede entro la fine del 2024».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA