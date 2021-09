Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONEGLIANO«Noi non siamo No-Vax, rifiuto questa definizione. Siamo per la libertà di scelta e per tutte le libertà. Anche se va detto che quello che iniettano non è un vaccino, bensì un siero. È una cosa risaputa. Freddie Mercury, che ho avuto la fortuna di conoscere, è morto di Hiv: sono passati 30 anni e ancora non hanno trovato un vaccino, e qui nel giro di due anni sì? Ma andiamo... Chi ci crede? Nessuno nega che ci sia un virus,...