IL REPORTTREVISO Anche nella Marca i lavoratori pagano l'impatto economico del Covid: in media il loro reddito si è ridotto di 413 euro rispetto al periodo pre-virus. A certificare il segno lasciato dalla pandemia sulla ricchezza dei trevigiani in attività è il Caaf Cgil: il centro fiscale del sindacato ha confrontato le dichiarazioni reddituali di un campione di suoi assistiti nel 2019 e nel 2020, nelle varie province del Veneto. Per...