TRASPORTI

TREVISO Tutti in coda davanti alla biglietteria della Mom. Ieri gli sportelli della sede centrale di Treviso sono stati presi d'assalto per biglietti e abbonamenti in vista della riapertura delle scuole superiori, dove da domani 20mila ragazzi torneranno a fare lezione in presenza (il 50 per cento). A causa delle limitazioni legate all'emergenza Covid, la sala d'attesa può accogliere solo 4 persone contemporaneamente. Le altre hanno dovuto attendere all'esterno. Tanto che la società ha deciso un'apertura straordinaria per oggi: la biglietteria centrale, davanti alla stazione dei treni, sarà accessibile anche questa mattina, dalle 7 alle 13. «Apriamo anche la domenica spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom per venire incontro al massimo alle esigenze delle famiglie degli studenti che, lo capiamo, hanno avuto ben poco tempo per provvedere all'acquisto dell'abbonamento». Questo è uno dei nodi.

LA SOLUZIONE

I ragazzi torneranno a scuola seguendo una quota del 50%. L'altra metà resterà in didattica a distanza. Ogni istituto seguirà un proprio programma di rotazione. Oltre alle aperture straordinarie, Mom invita tutti a fare i biglietti e gli abbonamenti usufruendo dei servizi online: «Acquistare online i titoli di viaggio è oggi una questione di senso civico. Sul nostro sito internet si possono acquistare e rinnovare gli abbonamenti e tramite l'app MomUp è possibile il rinnovo dell'abbonamento e l'acquisto di biglietti e carnet». Come risolvere il dilemma tra biglietti e abbonamenti con i ragazzi che nelle prossime settimane andranno a scuola a rotazione, magari in presenza solo per due o tre giorni a settimana? «La soluzione più conveniente è l'abbonamento mensile».

I MEZZI

Sul fronte degli autobus e delle corriere, la società ha fatto il massimo sforzo. Con la presenza a scuola al 50% bastano venti mezzi aggiuntivi. Poi, in vista dell'aumento delle presenze al 75% (fino a 30mila ragazzi) i mezzi aggiuntivi saranno 120. Intanto Mom ha già definito 112 corse al giorno in più rispetto al programma consueto. Per evitare assembramenti o sovraffollamenti a bordo, inoltre, la società ha reclutato 57 steward di terra: verificheranno l'organizzazione del servizio e il riempimento di bus e corriere. A Treviso per gli ingressi a scuola entro le 8 verranno attivati gli hub di interscambio all'altezza della Madonnina, della stazione dei treni e dello stadio Tenni. Le navette dirette agli istituti partiranno dalle 7.15 alle 7.45. Chi entra dopo le 8, invece, non troverà gli hub attivi. «Vanno utilizzati i servizi che partono dalle fermate di linea concludono da Mom per gli istituti di viale Europa: fermata Linea 9 via Roma (stazione dei treni); per la sede del liceo Canova via Ronchese: fermata Linea 55 via Roma (stazione dei treni); per gli istituti S.Pelajo: fermata linea 61, viale F.lli Bandiera (fronte biglietteria Mom); per la nuova sede del Besta in Ghirada: fermata linea 7, piazzale Duca d'Aosta».

Mauro Favaro

