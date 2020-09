IL SERVIZIO

MONTEBELLUNA Studenti lasciati a terra. Autobus e corriere non possono far salire altri passeggeri nel momento in cui hanno già riempito l'80 per cento dei posti, come prevedono le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Oggi non resta che attendere la corsa successiva. Mom ha affidato a un gruppo di controllori il compito di verificare il livello di riempimento dei bus e delle corriere. Se viene superato il limite, i passeggeri vengono invitati a scendere, per poi salire su altri mezzi. Il prolungato orario provvisorio adottato dalle scuole a causa della mancanza di insegnanti sta mettendo a dura prova il sistema dei trasporti.

LA CRITICITÀ

Tra i nodi emersi nelle ultime ore c'è quello che riguarda il servizio a Montebelluna. «Ieri una trentina di ragazzi sono stati lasciati a piedi spiega una mamma l'abbonamento viene pagato. Ma il servizio di fatto non viene garantito. Ormai ci sono tanti genitori arrabbiati». Dal canto proprio, Mom sta davvero facendo i salti mortali. «Ieri dopo le 12 a Montebelluna c'è stata una presenza anomala di studenti fanno sapere dalla società nei giorni precedenti era inferiore. Ma dalle scuole non abbiamo ricevuto informazioni su eventuali variazioni nelle uscite». Il nodo di Montebelluna è già stato inserito tra i problemi da risolvere. Si guarda in particolare alle corse in partenza attorno alle 12.30. Sono quelle più in difficoltà proprio a causa delle uscite anticipate dalle scuole. «I mezzi partono quando viene raggiunta la capienza massima consentita spiegano da Mom chi non riesce a salire può utilizzare le corse successive». C'è da attendere un po'. Ma al momento non sono possibili altre soluzioni. Chi non riesce a salire sulla corsa delle 12.30 della linea 111 (Montebelluna-Crespano), ad esempio, attende quella delle 13.30. Dopo la corsa delle 12.55 della linea 110 (Treviso-Montebelluna-Valdobbiadene) c'è quella delle 13.37. E dopo quella delle 13 della linea 112 (Treviso-Montebelluna-Bassano) arrivano le corriere delle 13.30 e delle 13.35.

GLI ACCORDI

Dall'azienda sottolineano che si stanno via via attivando tutti i rinforzi possibili. Comprese le corse date in gestione a società di autoservizi private. Fatto sta che la situazione resterà inevitabilmente magmatica fino a quando le scuole non introdurranno l'orario definitivo. Si spera prima di metà ottobre. Proprio oggi Mom contatterà tutte le scuole della zona di Montebelluna per fare il punto sugli orari di entrata e uscita dei ragazzi. L'obiettivo è cercare di alleggerire la fascia di punta, che attualmente va dalle 11.30 alle 12. L'occasione sarà poi utile per concordare altre modifiche. I contrattempi non mancano. Sabato, ad esempio, l'istituto Einaudi di Montebelluna ha anticipato l'ingresso alle 7.50. Mom, però, non ne sapeva nulla. Tutti i trasporti erano programmati per le otto. E in queste condizioni anche dieci minuti possono fare un'enorme differenza. «Assicuriamo l'impegno della nostra società di trasporto nel dare risposta a una domanda che varia di giorno in giorno concludono da Mom in considerazione del fatto che ogni istituto scolastico ha in essere orari di entrata e uscita diversi, peraltro provvisori. Tale incertezza complica oltremodo la programmazione delle aziende di trasporto».

Mauro Favaro

