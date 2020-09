IL PIANO

TREVISO Scende in campo anche la Protezione Civile per l'inizio del nuovo anno scolastico. Lunedì mattina i volontari gestiranno i flussi degli studenti che saliranno sui bus a Treviso, sensibilizzandoli al rispetto del limite di riempimento dei mezzi fino all'80% dei posti a causa dell'emergenza coronavirus. Si aggiungeranno agli operatori che Mom schiererà nelle fermate più affollate: quaranta in tutta la provincia. Il loro compito sarà quello di evitare sovraffollamenti. In ogni bus sarà indicato il numero massimo di passeggeri trasportabili. Se verrà raggiunto, il mezzo proseguirà senza servire altre fermate, anche se ci dovessero essere passeggeri in attesa. In caso di necessità, poi, scatteranno altre corse.

«Siamo pronti a partire spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom ma non è semplice perché le scuole hanno programmato ingressi a scaglioni dalle 7.50 alle 10. Gli orari, poi, saranno ridotti. Tanto che alcuni grandi istituti non hanno ancora definito l'orario della prima campanella. Da parte nostra, abbiamo aumentato il numero di corse, reperendo una settantina di mezzi attraverso le società di autoservizi private. L'importante è che tutti rispettino le regole. A cominciare dall'indossare correttamente la mascherina a bordo». Mom ha inviato un ordine di servizio a tutti gli autisti: «Se qualcuno sarà senza mascherina, il mezzo si fermerà e il passeggero verrà invitato a scendere. Se si rifiuterà, verranno chiamate le forze dell'ordine. E a quel punto si potrà anche procedere con una denuncia per interruzione di pubblico servizio».

Dopo le titubanze iniziali, negli ultimi giorni il numero di abbonamenti staccati da Mom per gli studenti è salito vertiginosamente. Adesso si è al 90% rispetto ai 33mila dell'anno scorso (14mila solo su Treviso). Un dato che fa ben sperare. L'obiettivo ora è fare in modo che si proceda senza gli assalti ai mezzi e i sovraffollamenti visti in passato. Lunedì sarà in campo anche lo stesso Colladon. Assieme al sindaco Mario Conte. Si troveranno verso le 7 per monitorare la situazione nel crocevia di piazzale Duca d'Aosta a Treviso. «Uno dei temi che mi preoccupa è quello degli assembramenti nei punti di interscambio del trasporto scolastico, che possono essere dei luoghi a rischio avverte il sindaco abbiamo pensato alla Protezione Civile per sensibilizzare i ragazzi: da lunedì una grossa fetta di responsabilità graverà anche sulle loro spalle». Oltre ai mezzi delle società private, Mom ha acquistato 45 nuovi bus rispetto allo scorso anno scolastico, per un investimento di 7,4 milioni.

Con l'entrata in vigore dell'orario invernale, lunedì verranno ripristinati tutti i servizi scolastici. Chi dovrà entrare a scuola entro le 8 arrivando a Treviso con linee extraurbane o partendo dal centro potrà prendere le navette negli hub della stazione dei treni, nella zona dello stadio e in quella del centro della Madonnina alle Stiore. Le navette partiranno dalle 7.15 alle 7.45. Per chi dovrà entrare a scuola tra le 9 e le 10, invece, ci saranno i servizi navetta che partiranno alle 8.30 e alle 9.30 dalle fermate di linea: per viale Europa si parte dalla fermata linea 9 di via Roma, zona stazione dei treni; per la sede del liceo Canova in via Ronchese dalla fermata linea 55, sempre in via Roma; per il campus di San Pelajo dalla fermata linea 61 in viale Fratelli Bandiera, davanti alla biglietteria della Mom. E per il rientro ci saranno corse a ripetizione verso la stazione dei treni. Per il campus di Lancenigo, infine, è stato aumentato il numero di treni utilizzabili da e per la stazione di Treviso.

