IL VIA LIBERA

TREVISO Adesso è possibile occupare tutti i posti degli autobus e delle corriere, compresi quelli in piedi. E di pari passo si stanno testato nuovi sistemi per sanificare i mezzi a ciclo continuo e termo-scanner speciali capaci non solo di verificare la temperatura dei passeggeri che salgono ma anche il loro corretto utilizzo della mascherina. Se qualcosa non andrà, scatterà la luce rossa. Mom si sta preparando così alla ripresa del servizio in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. Oltre alla tecnologia, è il primo punto a fare la differenza. Dopo l'ultima ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, ora si può occupare il 100% dei posti. Ovviamente indossando la mascherina.

«E' FONDAMENTALE»

«Il via libera alla possibilità di occupare tutti i posti è fondamentale spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom in questo modo riusciremo a rispondere alle richieste per l'avvio del prossimo anno scolastico senza troppe difficoltà. Bisognerà discutere e definire l'organizzazione, certo. Ma la base di partenza fa la differenza». Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri con l'ufficio scolastico e la Provincia. Con la possibilità di poter sfruttare i mezzi fino al massimo delle loro capacità, però, non spaventano troppo i punti interrogativi sugli eventuali ingressi scaglionati negli istituti e sulla necessità di servire anche gli edifici esterni alle scuole che verranno utilizzati per accogliere tutti gli oltre 40mila studenti delle superiori. Fino all'altro ieri negli autobus e nelle corriere si poteva occupare solo il 60% dei posti a causa delle limitazioni legate all'emergenza coronavirus. Con l'ordinanza di Zaia si è tornati al 100%. Il provvedimento è valido fino al 10 luglio. Ci si muove con prudenza. Ma per Mom è la strada giusta. «Zaia ha fatto un lavoro straordinario anche sul trasporto pubblico. E' stato il primo ad autorizzare non solo l'uso di tutti i posti a sedere ma anche di tutti quelli in piedi sottolinea Colladon un atto decisivo e determinante. E' stato risolto un problema pesantissimo. L'orizzonte è completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: adesso possiamo pensare di organizzare il servizio di trasporto per la ripresa del nuovo anno scolastico rispondendo a tutte le richieste del mondo della scuola».

STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA

Di seguito potranno arrivare anche gli strumenti tecnologici in grado di facilitare le cose. Abbiamo già iniziato a testare i termo-scanner e gli apparecchi per la sanificazione conclude Colladon richiedono investimenti importanti, ma in questo momento bisogna pensare alla salute delle persone inducendoli a tornare a utilizzare i mezzi pubblici senza paure. Già ieri si è visto che le cose stanno cambiando. Mom ha dovuto triplicare la corsa delle 7.40 e raddoppiare quella delle 8.30 per Jesolo. In un solo giorno si sono contati complessivamente oltre mille passeggeri per e da le spiagge. E sono già stati predisposti nuovi rinforzi per oggi. (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA