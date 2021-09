Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLERTATREVISO C'erano anche i bulli di sabato scorso, gli stessi che sette giorni fa menavano calci e pugni, incitavano i compagni ad azzuffarsi o filmavano le scazzottate. In mezzo alla folla, guardinghi e speranzosi di poter replicare le bravate. E' stato un pomeriggio di tensione in centro a Treviso, con circa 230 giovanissimi identificati. Massima allerta per i maxi raduni con rissa convocati sui social. Raduni sì, risse...