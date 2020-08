LA TEMPESTA

TREVISO Ancora alberi abbattuti, pali elettrici divelti, danni e black out. Il secondo round dopo la bufera di sabato pomeriggio, che ha costretto i vigili del fuoco ad oltre 70 interventi tra tagli pianta, smottamenti, comignoli strappati dal vento e coperture danneggiate, a partire da quella del deposito della Mom di Vittorio Veneto, è iniziato tra le 17 e le 18 di ieri quando l'incrocio di temporali che hanno seminato distruzione in tutta la regione si è accanita su tutta la fascia della Pedemontana, partendo da Asolo per poi spostarsi verso Montebelluna, Crocetta del Montello, Conegliano, Susegana e Gaiarine. Qui pioggia e grandine hanno messo in ginocchio le coltivazioni e strappato alla terra decine di alberi che cadendo, hanno tranciato i cavi Enel.

SENZA CORRENTE

Quaranta gli interventi dei pompieri ieri pomeriggio. Fra le situazioni più critiche quella di Crocetta del Montello, in particolare nella frazione di Nogaré. Un grosso albero è precipitato all'interno di Villa Castagna, ma è stato quello caduto in via Diaz ha causare ancora più problemi. «La pianta ha centrato i cavi dell'Enel e ha preso fuoco - spiega il sindaco Marianella Tormena -. Tutta la zona è rimasta senza corrente. È stata come una piccola tromba d'aria». Sospesi anche i treni tra Montebelluna e Belluno in quanto la forza del vento è stata così violenta che è riuscita a strappare le sbarre di diversi passaggi a livello. «E sono caduti anche degli alberi sulle prese 13, 14 e 15». Ad Asolo è stata subito mobilitata la Protezione Civile, ma i danni maggiori sembrano quelli subiti dalle coltivazioni: «È caduta moltissima grandine - sottolinea il sindaco Mauro Migliorini -, e in un momento delicatissimo come quello della vendemmia». I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Giacometti per un palo pericolante, in via Giorgione, via Foresto e via Bassanese e in altre ancora. Volontari al lavoro anche a Montebelluna, in viale Bartolini, a Conegliano, Susegana e Gaiarine.

NEL VITTORIESE

Venerdì la tempesta si era accanita soprattutto nel Vittoriese. Un miracolo non siano stati registrati feriti. «Il grosso pino caduto ai giardini- sottolinea il sindaco Antonio Miatto - poteva provocare grossi danni se fosse caduto dal lato della strada. Non possiamo tuttavia lasciare che questi episodi vengano gestiti dal caso. Serve un piano per regolare gli alberi in modo che non diventino un vero pericolo per l'incolumità dei miei cittadini. Mi attiverò nei prossimi giorni affinché le piante per le quali esiste una specifica scheda e risultano ammalati o pericolosi vengano abbattuti e sostituiti prima che si verifichino episodi gravi per le persone. Posso capire se un ramo di un albero non considerato malato cada in seguito ad una di queste strane tempeste che si abbattono sempre più frequentemente sul nostro territorio, un altro conto è se parliamo di alberi censiti come pericolosi che dovessero cadere facendo male a qualcuno, questo è inaccettabile». Fra i danni registrati a Vittorio Veneto anche quelli al deposito della Mom. «Il Coc era già attivo da venerdì alle 19 ed è rimasto in funzione fino alle 20 di domenica, quando la situazione è rientrata. Ma stiamo monitorando i fiumi in seguito alle abbondanti piogge di ieri» ha aggiunto il sindaco. Situazione diversa a Pieve di Soligo, nonostante gli alberi caduti, non ci sono stati danni ad edifici pubblici. Ma la conta dei danni è solo iniziata, e solo nei prossimi giorni si potranno avere delle stime precise sull'ammontare dei lavori e del costo degli interventi di questi giorni. Senza dimenticare, però, il ben più salato conto pagato da altre province, a partire da Verona e Vicenza.

Pio Dal Cin

