«Brexit, prosecco e alimentari stanno salvando il nostro export»

L'ANALISI

TREVISO La Brexit non fa paura ai produttori trevigiani. A salvare l'export nel Regno Unito, anche dopo l'uscita dall'Unione europea, ci penseranno soprattutto il prosecco, i prodotti alimentari e l'abbigliamento. A pensarlo è Vendemiano Sartor, presidente provinciale di Confartigianato: «È ancora presto per definire gli effetti della Brexit e bisognerà aspettare i primi di febbraio, quando il Regno Unito sarà davvero fuori dall'Europa, per capire effettivamente che tipo di conseguenze potrebbero subire le nostre aziende. Ma sono sicuro che prosecco e prodotti alimentari di qualità reggeranno l'impatto della svolta».

IL FENOMENO

Intanto dalla Gran Bretagna continuano le scorte, per timore dell'effetto Brexit, di prodotti di primo consumo. E questa è una buona notizia anche per i nostri produttori che nei primi nove mesi dell'anno hanno esportato oltre la Manica il 4,8 per cento in più di prodotti Made in Treviso. Ma, accanto a quei dati positivi, esiste anche qualche apprensione: «La possibilità che possano esistere controlli più stretti per chi dovesse decidere di trasferirsi nel Regno Unito» spiega Sartor. Per quanto riguarda invece le conseguenze della Brexit «probabilmente inizieranno quando scatteranno gli accordi sulle tassazioni delle merci importate dal resto d'Europa - continua il presidente - sono accordi già fissati da tantissimo tempo e non credo che ci possano essere grossi rincari sui prezzi doganali. Sulle merci importate dagli inglesi non dovrebbe esserci una grossa tassazione».

LE PROSPETTIVE

Quindi nessun braccio di ferro tra l'Unione Europea e il Regno Unito? «Presumo che agli inglesi non convenga - ipotizza Sartor - loro più che noi hanno bisogno di importare molti dei nostri prodotti, soprattutto quelli di primo consumo come l'abbigliamento, oppure prodotti alimentari di prima qualità come il prosecco, ma non solo. I prodotti inglesi che vengono importati sono birra, whisky e qualche altro prodotto di consumo». I dati dimostrano che per il momento la richiesta dei prodotti trevigiani dovrebbe essere al sicuro. Insomma, per ora la Brexit non dovrebbe provocare grandi scosse? «Non proprio - continua Sartor - la Gran Bretagna ha un tipo di economia basata soprattutto sulla finanza; è vero che potrebbe non esserci alcun effetto sull'importazione, cioè sulla tassazione delle merci, ma la preoccupazione dovrebbe rivolgersi a un altro aspetto molto importante e che non va sottovalutato: la mobilità delle persone».

L'ALTRO ASPETTO

Quello dell'immigrazione è un aspetto da chiarire, aggiunge Sartor, perché fa paura anche ai giovani, soprattutto con un elevato grado di istruzione, che hanno lasciato la propria terra in cerca di riscatto. «Potrebbero prendere spunto o come modello il sistema di controllo americano - conclude Sartor - ma questo è anche il timore più grosso che pesa e preoccupa, non poco, migliaia di italo-inglesi che con tanto di passaporto non sanno ancora quale sarà il loro futuro».

Vera Manolli

