BREDA DI PIAVE

MORTO ZANELLA

OSTE PER 60 ANNI

Si è spento all'età di 89 anni, l'oste Giuseppe Zanella che, con la moglie Teresa Taffarello, ha gestito per sessant'anni l'osteria da Padovan, in via Garibaldi, in centro a Pero. Un'osteria d'altri tempi, anche nell'arredamento interno, semplice e accogliente, dove potevi vedere in bella mostra bottiglie di liquori ormai retaggio solo di ricordi. In questo bar Giuseppe e la moglie sapevano avere una parola per tutti e un sorriso. In passato il bar di Zanella aveva anche nel giardino i giochi di bocce e birilli e Teresa cucinava spesso per i giocatori. Insomma: un po'un luogo fisso di ritrovo per il paese. Giuseppe, oltre alla moglie, lascia i figli Pia Maria, Maura con Corrado, Paolo con Manuela ed i nipoti Margherita, Riccardo e Melinda, cognati e parenti. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Pero oggi alle 15. La salma partirà dalla casa funeraria Cof alle 14.30.(rc)

CONEGLIANO

CATTOLICI E POLITICA

NEL LIBRO DI PIZZUL

Riguarda un tema dibattuto e controverso: il rapporto tra cattolici e politica che non è mai stato una luna di miele. Per iniziativa di Francesca Di Gaspero, capogruppo di Noi Democratici in consiglio comunale, oggi alle 18 all'ex convento di San Francesco, sarà presentato il libro di Fabio Pizzul Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici, edito da Terra Santa. Con la partecipazione dello stesso autore, che è capogruppo del Pd nel consiglio regionale della Lombardia e figlio di Bruno Pizzul, popolarissimo telecronista sportivo della Rai. Fabio Pizzul ha profonde radici cattoliche, che non ha estirpato, ed è stato impegnato, tra l'altro, nella Caritas Ambrosiana e nell'Azione Cattolica, di cui è stato presidente a Milano. (gpm)



