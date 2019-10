Braccianti e stranieri: boom di assunti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTTREVISO La Marca ha una vocazione sempre più enogastronomica. Lo confermano anche i dati sull'andamento del mercato del lavoro nei primi sei mesi dell'anno presentato ieri dalla Cisl di Treviso e Belluno. In cima all'elenco delle professioni più richieste ci sono i braccianti agricoli. Solamente da gennaio a giugno ci sono state 3.345 assunzioni: uno si tre è di origine straniera. Un numero in costante aumento. A incidere maggiormente è soprattutto l'economia legata al mondo del Prosecco. Ma non solo. «Si sta puntando sempre di...