Bottino troppo magro, rubano la medaglia di guerra del nonno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(gr) I ladri non risparmiano nemmeno la medaglietta placcata d'oro, ricordo della guerra. È accaduto all'imbrunire di sabato, a Motta, nell'abitazione dei coniugi Parcianello in via Saccardi. I malviventi sono entrati in azione dal retro, rompendo una finestra del bagno. Hanno rovistato ovunque, sia in zona giorno che nelle camere da letto. Hanno rubato qualche catenina ma nel complesso il bottino è stato limitato. In taverna però hanno rotto il quadro con all'interno tre medaglie ottenute per meriti di guerra. Una di queste, zincata d'oro,...