L'INDISCREZIONE

CONEGLIANO Cresce l'interesse intorno ai rumors che danno in dirittura d'arrivo la fusione fra la Botter spa, importante azienda vinicola veneziana con sede a Fossalta di Portogruaro, e la Serena Wines di Conegliano. Con la nascita di un gigante da 240milioni di euro di fatturato. Un matrimonio fra due giganti che rappresenterebbe l'unione strategica di un territorio vastissimo, dalle colline Unesco fino al terre che lambiscono la laguna veneziana. Botter spa e Vinicola Serena srl nel recente passato hanno già stretto un legame: si tratta di una joint-venture sulla base della quale il futuro potrebbe evolvere in una fusione. Questo è almeno quanto trapela tra i bene informati, mentre le due dirette interessate mantengono il riserbo. Si chiudono nel silenzio, raggiunti al telefono non rilasciano alcun commento. Del resto il mondo delle grandi cantine fa un po' il parallelo con quello delle grandi banche: bocche cucite quando si tratta di parlare di sé stessi, soprattutto se ci sono significative liason in corso. Ma tant'è nel settore vitivinicolo, punta di diamante dell'economia veneta, la notizia tiene banco.

LA STORIA

Non potrebbe essere altrimenti perché le realtà sono notissime. Botter spa ha un sito produttivo di 62mila metri quadrati (circa 9 campi da calcio) di cui 27.700 coperti (come oltre 100 campi da tennis). La capacità di stoccaggio è di 23,5 milioni di litri. I vini prodotti vengono imbottigliati ogni giorno utilizzando ben cinque linee di imbottigliamento. Fondata nel 1928 da Carlo Botter per la vendita di vino sfuso, oggi è una realtà che esporta in tutto il mondo. Si calcola che, su 35 bottiglie esportate, una sia di Botter.

GLI INIZI

Più antiche le radici di Vinicola Serena srl. Nel 1881 con Pietro Serena, viene avviato il primo commercio di vino in botti di legno a Crocetta Trevigiana. Passione, intuizione e lavoro conducono l'azienda a conquiste sempre più significative. Nel 2003 l'apertura della nuova sede a Conegliano Veneto, nel cuore del Prosecco shire. Nel 2005, nel solco di politiche aziendali sempre più orientate ai mercati esteri, arriva l'acquisto di una maison de champagne a Reims, progetto da cui nasce lo Champagne De Vilmont firmato Serena. Ora queste due realtà starebbero elaborando un progetto congiunto. Non è un caso. Botter spa è leader nella distribuzione della Docg asolana-montelliana, Alessandro Botter è nel comitato di presidenza del Consorzio di tutela del Prosecco. Vinicola Serena srl marcia di pari passo: l'export in un paio d'anni è passato dal 30 al 42%. Assieme queste due realtà potrebbero pianificare strategie per consolidare e accrescere l'export, guardando nel contempo a nuovi mercati. Il legame le renderebbe più solide e competitive.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

