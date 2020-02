L'INVESTIMENTO

GODEGA Bottega spa, con un investimento di alcuni milioni di euro, ha rilevato Domus Vitae, una delle più belle cantine della Toscana, più di 84 ettari di cui 13 attualmente a vigneto e 4 a ulivi. La cantina e l'intero podere si estendono nella zona a ovest di Camigliano, a Montalcino, nel mezzo delle proprietà comprese tra Banfi, Illy, Ferragamo e Antinori.

Serviranno a Bottega per rafforzare la propria attività di invecchiamento del Brunello, Chianti e l'imbottigliamento del Rosso di Montalcino e vari vini, nonché la produzione di olio extravergine d'oliva biologico, riconosciuto dalla guida internazionale degli olii d'oliva come uno dei migliori dieci al mondo.

LA DISTILLAZIONE

Le vinacce ottenute dalla vinificazione dei vigneti verranno poi distillate, a Godega di Sant'Urbano discontinue e sottovuoto, sede principale dell'azienda trevigiana.

«Nel podere costruito nell'800 e recentemente ristrutturato - dice Sandro Bottega che con i fratelli Barbara e Stefano porta avanti l'azienda - può permetterci 20 ettari vitali. Gli altri sono boschivi e assicureranno un microclima peculiare per questa zona ancora incontaminata. Rispetteremo il sapiente linguaggio della terra concentrando nel vino le diverse note che i terreni ricchi di scheletro o di sabbie ferrose sanno imprimere alle uve. La tenuta Domus Vitae ha una lunga storia. Oltre a 84 ettari dispone di un cassero senese dove i vini riposano da 2 a 4 anni, a seconda della tipologia destinata alla vinificazione e alla maturazione dei vini del territorio».

L'OBIETTIVO

Per Bottega è l'occasione per rafforzare ancor più il livello qualitativo del Brunello e aumentare la produzione fino a 100mila bottiglie.

Bottega, in questo anno non solo punterà molti dei suoi sforzi in questa nuova avventura, ma punterà anche a dar vita ad ulteriore Bottega Prosecco Bar nel mondo.

Investirà anche 1,5 milioni per l'allargamento della distilleria e quindi per avere la possibilità di produrre un maggior numero di grappe e liquori, con il gin, lanciato da poco, per il quale ha moltissimi ordini.

Una acquisizione, dunque, che racconta tanto della specializzazione di Bottega spa nella vinificazione e nella ricerca di sempre maggiore qualità.

