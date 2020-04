(mz) «Come associazione stiamo facendo il possibile per tornare alla normalità, per quanto possibile e nel rispetto della sicurezza, cercando di mettere uno stop alla logica dei codici Ateco per far aprire subito chi può garantire la sicurezza». Fausto Bosa, presidente di Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna, ribadisce la necessità di una ripresa controllata e monitorata. E da attuare in tempi rapidi. Il rischio è che tante pmi finiscano l'ossigeno: «Se non agiamo quanto prima la grande questione della liquidità delle aziende non può che precipitare ulteriormente afferma Bosa - L'appello lanciato fin da subito #sepaghiverraipagato come previsto purtroppo non è stato rispettato da tutti. Alle porte di importanti scadenze di fine mese, si moltiplicano le segnalazioni di mancati pagamenti ed insoluti. Una pratica da sconfiggere con tutti i mezzi e, a chi realmente presenta le difficoltà, dovrebbe essere concesso un modo per accedere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato, al pagamento delle fatture». Il settore artigianale trevigiano e veneto, peraltro, presenta caratteristiche favorevoli all'applicazione delle misure anti-contagio. Il 60% delle ditte è individuale, dunque senza dipendenti. 4 su 10, nel manifatturiero, sono composte da titolari, soci e collaboratori familiari. Anche quando l'impresa ha dipendenti, spesso questi abitano nelle vicinanze e vanno al lavoro con mezzi propri. Perciò si riducono i rischi di affollamento sui mezzi pubblici.

