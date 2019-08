CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSORIFIUTI IN STRADA A CIMA GRAPPALI RACCOGLIE UN CICLISTA(g.z.) Rifiuti abbandonati sulla strada di Cima Grappa; un ciclista vede il sacchetto lo prende e lo porta a valle per essere smaltito correttamente. Foto e notizia, in breve, fanno il giro del web. Ancora ecovandali in azione ma stavolta con un'aggravante perchè l'immondizia è stata abbandonata sulla strada che porta al monte sacro alla Patria. E per dirla con un utente del web, abbandonare sacchi di rifiuti qui è come abbandonarli in chiesa o in una moschea. È accaduto ieri...