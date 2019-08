Borgo Cavalli, polo da 500mila visite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIORGANIZZAZIONETREVISO Oltre 100mila viaggi in meno all'anno da Treviso verso l'ospedale di Motta di Livenza e le altre strutture sanitarie fuori dal territorio dell'ex Usl 9. Sarà questo il principale effetto del piano sfornato dall'azienda sanitaria che mira a risolvere una volta per tutte il nodo della distanza tra i poliambulatori del capoluogo e quelli dell'ospedale Oras di Motta. L'Usl ha deciso di dire basta con i pazienti costretti a viaggiare da un capo all'altro della provincia per sottoporsi a esami e visite specialistiche....