Boom di vendite online: «Ma il web è una risorsa per tutti»

L'ESPERTO

TREVISO A differenza dei negozi, l'ecommerce non dorme mai. Ma per gli esperti del settore, i commercianti, persino quelli più piccoli, non devono guardare al web come un nemico o un rivale, ma come una risorsa. «Non ci sono più scuse, chiunque ormai può sfruttare il potenziale della rete affidandosi ad esperti che offrono servizi ad ampio raggio per tutti i venditori» spiega Francesco D'Avella, founder della Storeden di Villorba, piattaforma ecommerce che in pochi anni ha rivoluzionato il commercio elettronico e che oggi compete a pieno regime con le piattaforme americane. Tanto più adesso che ha stretto un accordo con Paypal, offrendo ai suoi clienti, oltre 3mila in tutto il mondo, una soluzione di pagamento facile e sicura.

FLUSSO CONTINUO

Per capire le potenzialità dell'ecommerce bastino due dati: tra l'ultimo black friday e Natale le vendite on line sono cresciute del 97% rispetto all'anno precedente, e per quanto riguarda i saldi, gli acquisti on line sono saliti dell'80%. «Il fatto è che dopo la crisi del 2008 chi si è dotato di ecommerce è cresciuto o comunque è riuscito a sopravvivere, chi non lo ha fatto ha iniziato una parabola dalla quale è invece difficilissimo uscire» spiega D'Avella. A Storeden, che di fatto offre ad aziende e negozi la possibilità di realizzare un ecommerce personalizzato, pagando un abbonamento mensile, sincronizzando le vendite anche sui marketplace più noti (a partire da Amazon, Ebay, Facebook, Blomming e Instagram), si sono affidati non solo marchi importanti come Pellizzari, Scarpa, Hfarm o Garmont, ma anche piccoli imprenditori e commercianti, come la trevigiana Fdreams. «Nessuno, ormai, può prescindere dalle vendite on line: il mercato è tutto da sfruttare. Abbiamo clienti, ad esempio, che non solo vendono bene in Italia, ma ormai esportano i loro prodotti pure in America o Australia».

NUOVE FRONTIERE

Il futuro, insomma, è fatto di algoritmi, like istantanei (basti pensare alla possibilità di acquistare oggetti visualizzati sulle foto di Instagram) e intelligenze artificiali. «Gli imprenditori non hanno scelta: le vendite si sposteranno sempre più dagli spazi fisici a quelli virtuali - ha spiegato durante l'ultimo meeting di Ecomm a Vicenza, Bassel Bkdounes, titolare dell'agenzia trevigiana Velvet Media -. Ma maneggiare il marketing e la vendita on line è un lavoro complicato e in divenire, che ha bisogno di strategie studiate nel dettaglio, ed è per questo che bisogna affidarsi ai professionisti». Professionisti a portata di mano visto che nella Marca ha sede anche la castellana Sales Bridge, primo distributore digitale veneto che vende prodotti in tutto il mondo. «Abbiamo lanciato il supermercato online a maggio e già superiamo i 4mila ordini al mese» ha spiegato il Ceo Daniele Smaniotto. «Aiutiamo le aziende a crescere online - sottolinea il giovane manager -: il nostro software è in grado di automatizzare tutto il processo di vendita, dal caricamento del catalogo dei fornitori fino all'acquisto, alla logistica e al costumer care. Siamo un ulteriore canale di vendita per le aziende, senza i tradizionali costi di consulenza o di agenzia». (a.belt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

