L'ALLARMETREVISO Riaprono le postazioni di terapia intensiva dell'ospedale di Montebelluna. Per consentire agli ospedali di proseguire la loro attività senza andare in difficoltà, anche il San Valentino torna a rendere operative le quattro postazioni Covid. Due sono già state occupate da altrettanti cittadini macedoni e uno di questi è, purtroppo, attualmente in pericolo di vita. I ricoverati in area critica sono complessivamente sette:...