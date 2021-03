Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un premio per il lavoro svolto in questo dura anno di pandemia. A riceverloi dipendenti del Bon Bozzola, l'istituto di riposo per anziani di Farra di Soligo, che avranno una una tantum che appesantirà i loro portafogli di 10 mila euro. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione proprio mentre il Bon Bozzola si prepara alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori ai ammodernamento. «Il nostro Istituto - ha detto il presidente,...