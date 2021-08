Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTETREVISO Anche le realtà sportive trevigiane potranno beneficiare degli ecoincentivi comunali per ammodernare le caldaie. La giunta guidata da Mario Conte, infatti, ha approvato di estendere la possibilità di accedere al bando per migliorare l'efficienza degli impianti termini civili anche alle associazioni dilettantistiche e alla società (come ad esempio le srl) operanti in campo sportivo. Condizioni basilari, naturalmente, sono...