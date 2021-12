LA NOMINA

TREVISO Adesso è ufficiale. Erminio Bonsembiante, 64 anni, è il nuovo direttore del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca. Cioè il servizio che in tempo di epidemia da coronavirus rappresenta il cervellone che gestisce vaccinazioni, tamponi, quarantene, isolamenti e tutto il lavoro del tracciamento delle persone entrate in contatto con casi positivi. Lo specialista aveva preso le redini del servizio del dipartimento di Prevenzione dopo l'uscita di Anna Pupo, trasferitasi lo scorso gennaio nell'Usl di San Donà. Di fatto proprio all'inizio della maxi-campagna vaccinale contro il Covid.

E ora è arrivata la nomina definitiva: da domani, per essere precisi, Bonsembiante sarà a tutti gli effetti il direttore titolare del Sisp dell'azienda sanitaria trevigiana.

IL CURRICULUM

Nato a Montebelluna nel 1957, si è laureato in Medicina e chirurgia a Padova. Nel 1987 si è specializzato in Medicina del lavoro. E nel 1994 ha ottenuto a Verona un'altra specializzazione in Igiene e medicina preventiva, orientamento sanità pubblica. Lo stesso ateneo dove l'anno seguente si è perfezionato in Statistica medica, indirizzo sperimentazione clinica. Dal dicembre del 1987 al dicembre del 1999 Bonsembiante ha prestato servizio nell'Usl 6 di Vicenza. E' arrivato nella Marca, anzi, è tornato, all'inizio del 2000. Fino alla fine del 2018 ha lavorato nell'ex Usl 8 di Asolo. Dopo una parentesi di un paio d'anni nell'Usl di Belluno, aperta nel 2019, all'inizio di quest'anno ha fatto nuovamente ritorno a Treviso, dove ha preso il posto della Pupo.

ESPERTO DI VACCINAZIONI

In tutti questi anni si è sempre occupato di Igiene e sanità pubblica, in modo particolare nell'ambito della promozione e gestione dell'attività vaccinale e della sorveglianza delle malattie infettive. Nel corso della carriera, inoltre, ha svolto anche esperienze di aiuto allo sviluppo sanitario in progetti di cooperazione internazionale tra Angola e Ruanda.

RUOLO STRATEGICO

«Al dottor Erminio Bonsembiante va tutto il mio ringraziamento sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca per aver accettato l'incarico in un periodo decisamente difficile e strategico per il servizio di Igiene e sanità pubblica. Colgo nuovamente l'occasione per testimoniare a lui e a tutti i suoi collaboratori la mia gratitudine per il carico di lavoro che stanno gestendo con serietà, impegno continuo e dedizione assoluta».

Mauro Favaro

