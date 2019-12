Bof elogia la Cgil «Ora non fa politica e piace ai leghisti»

IL DATO

TREVISO Molti iscritti della Cgil votano Lega o ne sono addirittura militanti e sostenitori, in poche parole iscritti al partito. Un dato di fatto ammesso dallo stesso segretario provinciale del sindacato Mauro Visentin. E confermato anche dal commissario trevigiano del Carroccio Gianangelo Bof, per nulla stupito dal fenomeno che, anzi, gli piacerebbe incentivare.

L'INVITO

«Mi fa piacere questo dato - conferma Bof - del resto un sindacato deve dare spazio ai lavoratori provenienti dalle diverse aree politiche. Dirò di più: invito i nostri militanti a iscriversi a un'associazione sindacale. È un loro diritto e mi piacerebbe che lo facessero». E a chi legge questo invito non tanto come un consiglio spassionato alle lavoratrici e ai lavoratori con un debole per la Lega, ma come un tentativo di aumentare il peso del partito magari proprio dentro la Cgil, il commissario risponde sornione: «Ma prima, dentro il sindacato, non c'era forse un'altra forza politica?». Al di là delle battute, Bof osserva: «Sinceramente non sono molto sorpreso del fatto che nostri militanti o tesserati scelgano di stare nella Cgil. Del resto il popolo, gli operai e i piccoli artigiani rappresentano da sempre la nostra base. E in questi anni spesso molto difficili, è giusto cercare appoggio e sostegno da chi è in grado di difendere diritti importanti».

LA SVOLTA

Bof dà anche un'altra lettura: «Da qualche anno la Cgil ha svoltato. Come ogni sindacato dovrebbe fare, si è posto l'obiettivo di difendere i diritti dei lavoratori a prescindere dalla politica. E così dovrebbe funzionare. Anche perché la politica non è una somma aritmetica: se la Cgil andasse alla ricerca di consensi ai fini elettorali, molto probabilmente non incasserebbe il voto di tutti i suoi iscritti. Sicuramente non quello dei nostri».

P. Cal.

