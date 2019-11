Boeri: «Stupito dalle polemiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Stefano Boeri non si nasconde: «Le polemiche attorno al progetto di Ca' delle Alzaie? Mi hanno sorpreso. Quel complesso va a riqualificare un'area abbandonata e con un progetto che mette l'ambiente al primo posto, al punto che non è nemmeno stata utilizzata tutta la cubatura disponibile». L'architetto che ha firmato il recupero edilizio lungo la Restera osserva quanto accade nella Marca e cerca di capire cosa stia accadendo. Il suo progetto punta tutto sull'edilizia a impatto zero, alla salvaguardia del verde, alla...