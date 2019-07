Bocciata la delibera per negare spazi ai fascisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO La sua proposta, concretizzata nella prima delibera su iniziativa popolare mai discussa dal consiglio comunale trevigiano, è stata bocciata. Nel regolamento comunale non verrà quindi inserito il divieto di concedere sale e spazi comunali ad associazioni che non facciano espresso ripudio dell'ideologia nazista e fascista. Ma Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica, considera la discussione sviluppatasi nell'ultimo consiglio comunale ugualmente un passo avanti: «Al di là dell'esito negativo in Consiglio Comunale...