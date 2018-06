Boato nella notte: è una bomba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VITTORIO VENETOUn boato fortissimo nella notte. Una bomba carta è esplosa al liceo Flaminio, tra via Dante e via Battisti, a Vittorio Veneto. È successo all'una e mezzo tra sabato e domenica: non una giornata qualsiasi, ma la festa della Repubblica.La potente deflagrazione ha mandato i frantumi le vetrate del liceo, e quelle dell'ex scuola media Cosmo, proprio adiacente, che peraltro risulta chiusa da una quindicina di anni. Mezza città si è svegliata di soprassalto e la paura è stata tanta. I residenti, che hanno sentito il botto anche a...