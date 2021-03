Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO Scatta da oggi il nuovo blocco delle visite e degli esami non urgenti all'interno degli ospedali a causa dell'emergenza Covid. E durerà almeno un mese. A conti fatti, in questo periodo potrebbero essere complessivamente rinviate quasi 10mila prestazioni programmate. Non sarà comunque uno stop totale, come capitato durante la prima ondata del coronavirus, giusto un anno fa. I servizi territoriali dell'Usl della Marca...