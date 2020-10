L'ATTESA

TREVISO Se la gran parte delle società sportive tira un sospiro di sollievo e potrà continuare la sua attività, il destino dei centri che gestiscono campi da calcetto sembra già segnato. Nelle anticipazioni del decreto ministeriale, infatti, una delle poche cose che appare chiara e certa è che il calcetto a livello amatoriale non si potrà più fare, fino a data da destinarsi. Gli sport di contatto non regolamentati sono così i primi ad essere sacrificati in seguito al nuovo aumento dei contagi: inevitabile la rabbia dei vari gestori dei campi, visto che all'improvviso si trovano a dover nuovamente chiudere l'attività, dopo il primo lockdown di sei mesi che li aveva già messi in grave difficoltà.

LE REAZIONI

«Non voglio dire nulla, perché in questo momento ci sono solo tanta amarezza e rabbia. Risulterei molto sgarbato» è stato il commento laconico di Massimo Tabarin, gestore del Centro Calcetto di Treviso. Massimiliano Cattarin di Calciotto Treviso, invece, è molto deluso per questo nuovo divieto che invece non ha toccato le società dilettantistiche che pure fanno lo stesso sport: «A Treviso, dopo la chiusura forzata di 123 giorni per il lockdown della scorsa primavera, abbiamo riaperto il 29 giugno rispettando al massimo tutti i paletti imposti dai protocolli spiega Cattarin -. Dalla misurazione della temperatura corporea al registro presenze ecc. Come rilevato anche dalle forze dell'ordine nel corso di un controllo di routine che ha dato esito positivo e ci ha permesso di continuare a fare il nostro lavoro. In questi tre mesi e mezzo di riapertura abbiamo avuto migliaia di contatti e zero casi di positività al covid19. Su quale base il Governo ci obbliga alla chiusura degli impianti sportivi? Per ritrovarsi poi come a maggio e giugno scorsi quando gli impianti dovevano restare chiusi, ma intanto tutti giocavano tranquillamente nei parchi, nei campetti delle parrocchie o nei parcheggi di periferia. Personalmente provo solo imbarazzo e vergogna».

I CENTRI SPORTIVI

Fino al pomeriggio di ieri, però, diversi centri sportivi non erano sicuri se avrebbero potuto riaprire oggi. Alla fine, però, sono arrivate buone notizie, anche se l'allerta resta alta: «Abbiamo un protocollo rigido che ci permette di tenere la situazione sotto controllo spiega Roberto Cognonato, gestore della Natatorium Treviso -. C'è già stata una diminuzione dei praticanti, un'altra chiusura sarebbe pesante da sopportare». Dello stesso avviso sono anche Ofelio Michielan della Ren Bu Kan e Vittorio Casellato della palestra Sports Team in Fonderia. «Con la risalita dei contagi abbiamo paura che ci facciano chiudere nuovamente l'attività. Sarebbe un vero disastro - afferma Casellato -. Abbiamo appena fatto in tempo a rialzare un po' la testa facendo sempre rispettare ai nostri praticanti tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti. Resta il fatto che siamo rimasti un po' soli, senza un riferimento per avere risposte ai nostri dubbi. Dal comune, per esempio, non ci hanno saputo rispondere se le docce potevano essere utilizzate o meno. Ora vietano il contatto negli sport amatoriali, ma che differenza c'è con chi lo fa a livello professionistico?». Anche le attività giovanili, per il momento, possono continuare navigando a vista, mentre i genitori cominciano ad essere preoccupati che i figli non abbiano più niente da fare dopo la scuola. «Noi siamo ottimisti, togliere la pratica sportiva ai bambini sarebbe a mio parere una scelta sbagliata e probabilmente inutile ammette Enrico Zanchetta dell'Associazione Sparta -. Ci atterremo a qualsiasi decisione prenderà il Governo ma non penso che l'attività sportiva sia il motivo principale dell'aumento dei contagi. Per i bambini, poi, penso sia fondamentale avere qualche ora di svago dopo l'attività didattica».

