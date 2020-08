LA PROTESTA

TREVISO «Basta cemento, riprendiamoci il verde». Lo hanno ribadito a gran voce, scendendo in strada per la seconda volta in pochi giorni, gli attivisti di Fridays For Future Treviso. Il movimento, nato per proteggere l'ambiente dallo sfruttamento indiscriminato e dal consumo di suolo, ieri mattina ha raggiunto il lotto di terreno all'inizio di viale della Repubblica dove è in programma l'edificazione di un supermercato Alì. Terreno che è privato e appartiene al colosso della grande distribuzione, pertanto l'accesso non autorizzato costerà una denuncia a poco meno di trenta attivisti. L'ha già formalizzata la questura e domani lo farà anche la stessa proprietà.

IL MESSAGGIO

Uno e chiaro l'appello degli attivisti: «Siamo nel luogo in cui dovrebbe sorgere il settimo supermercato di viale della Repubblica, in appena cinque chilometri. Per esistere e avere un futuro, dobbiamo salvarci da questa devastazione. I nostri corpi saranno scudi a protezione del verde, indispensabile a maggior ragione nelle città». In mattinata qualche decina di persone ha manifestato in prossimità della rotatoria dove già sorge un supermercato Pam e accanto al complesso Appiani. Alle 16 l'area è stata intitolata come parco pubblico alle donne Mapuche, popolo dell'America meridionale eletto a simbolo della lotta al cambiamento climatico e allo sfruttamento del suolo per le strenue battaglie in difesa della foresta Amazzonica. Gli attivisti sono rimasti in zona per tutto il pomeriggio e la serata, accampandosi poi per trascorrere la nottata.

I CONTROLLI

Per tutto il tempo sono stati monitorati dalla Digos, che ieri pochi attimi dopo l'inizio del sit in li ha raggiunti e identificati tutti. Si tratta per lo più di ragazzi, nei confronti dei quali è stata elevata una denuncia per invasione di terreni. In viale della Repubblica è infatti prevista la costruzione di un supermercato Alì. A fine maggio gli attivisti di Fridays For Future avevano già svolto una manifestazione pacifica nello stesso luogo e dopo quell'episodio l'area era stata recintata. Ieri, avendo di fatto forzato i pannelli che la delimitavano ed essendosi introdotti senza autorizzazione in un'area privata, sono andati incontro alle inevitabili conseguenze penali, di cui si sono detti disposti a farsi carico dopo essere stati informati dalla polizia. Lunedì Alì sporgerà una ulteriore denuncia che andrà a sommarsi a quella già processata d'ufficio.

