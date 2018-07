Blitz antidroga in città scende in campo Hitch

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RETATATREVISO Guerra senza quartiere a spacciatori e consumatori di droga. Ieri gli investigatori e gli agenti della Polizia locale hanno effettuato una serie di controlli, utilizzando anche un cane antidroga. Hanno passato al setaccio Treviso, sfruttando il naso dei pastore Hitch. In via Toniolo hanno chiesto i documenti ad alcuni ragazzini. Il controllo si è poi spostato in altre zone della città. Probabilmente si trattava di un servizio di controllo coordinati , perfezionato con il sostegno e la collaborazione di altre forze dell'ordine....