Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISAGIOTREVISO Mattinata di passione per migliaia di trevigiani. Ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, l'energia elettrica è improvvisamente mancata in una buona fetta di città. Negli uffici le luci si sono spente, così come gli elettrodomestici in funzione e i computer, gli ambienti con poca luce su diventati bui. Particolarmente delicata la situazione in Tribunale, dove per la mancanza di energia, le udienze sono state sospese e...