L'INTERVISTA

TREVISO Nei suoi due secoli e mezzo di vita, l'azienda ha attraversato e superato vari frangenti drammatici della storia. Ripartendo ogni volta. Quello che bisogna fare anche oggi, e al più presto, sottolinea Piero Garbellotto, amministratore delegato dell'omonima industria di Conegliano, leader mondiale nella produzione di botti, tini e altri grandi contenitori. L'imprenditore, nonché co-presidente dell'Imoco Volley dei record, l'ha ribadito pure con un tweet: «Bisogna ripartire e riaprire il paese subito. Tutta Europa è ripartita, l'Italia no!».

Garbellotto, bisogna avviare al più presto la fase 2?

«Il treno europeo è già ripartito, in alcuni casi non si è mai fermato: non possiamo perderlo. Sarebbe una catastrofe per l'Italia. Chiaramente bisogna ripartire in sicurezza, prima di tutto va tutelata la salute, con il rispetto delle distanze interpersonali, i dispositivi di protezione individuale, la misurazione della temperatura corporea e tutte le altre misure di prevenzione. Però è necessario ripartire. Altrimenti i motori non si riaccendono più».

La sua azienda, per il tipo di lavorazioni, rientra tra quelle già autorizzate ad essere operative.

«Ci siamo fermati qualche settimana, per senso di responsabilità, ora stiamo lavorando. Ma la filiera deve funzionare per intero: una catena tiene, se tengono tutti gli anelli. Far riaprire solo alcuni settori non fa ripartire il sistema paese. Una situazione del genere non è più sostenibile. Non si tratta di riaprire per il gusto di farlo, la mia preoccupazione è soprattutto per i lavoratori: se le aziende vanno in crisi, non ci sarà più lavoro, oggi e in futuro».

Pesa anche l'incertezza?

«Non c'è un programma che dica con certezza come e quando avverrà la riapertura, ma si avverte solo tanta confusione».

Troppo prudenti noi in Italia o più sconsiderati nel resto d'Europa?

«Alcuni stati si sono fermati dopo e sono ripartiti prima, economie sia più avanzate che più arretrate della nostra. In questo momento noi siamo tra i fanalini di coda sotto questo aspetto e non riesco a capire se ciò sia dovuto al fatto che nessuno ha il coraggio di prendere la decisione o perché, come sempre in Italia, tutto è molto complicato».

Molti esponenti della comunità scientifica, però, mettono in guardia su una riapertura accelerata.

«I luoghi di aggregazione inevitabilmente dovranno essere gli ultimi a riaprire. È altrettanto vero che ci sono tantissimi settori dell'industria o delle costruzioni in cui si può lavorare in assoluta sicurezza. Penso ai cantieri dove si lavora all'aria aperta e, spesso, già si osservando distanze, dove il rischio mi pare molto simile, ad esempio, dell'agricoltura».

I protocolli di sicurezza sono applicabili in concreto?

«Nel nostro stabilimento abbiamo quasi 15mila metri di superficie coperta e altri 40mila scoperta, con una cinquantina di bottai al lavoro in produzione. Se facciamo il conto dei metri quadrati pro capite penso siano ben più che a casa propria. Questa vicenda ci ha anche insegnato delle norme igieniche che manterremo pure in futuro, aiutandoci a prevenire qualsiasi altra epidemia. In questo momento servono regole certe e un percorso chiaro per riaccendere i motori, Quale imprenditore se la sente di fare investimenti? E se gli imprenditori non investono, ancora prima che ripartano i consumi, l'economia è destinata a fermarsi in modo tremendo?».

I suoi dipendenti sono tornati senza problemi al lavoro?

«Non uno mi ha chiesto di stare a casa. Erano contenti di riprendere, qualcuno persino emozionato. C'è tanta voglia di ripartire e di rinascere, questo sentimento va cavalcato per una ripresa del sistema paese. In Veneto è stato fatto un grandissimo lavoro e penso che l'appello del governatore Zaia per una riapertura prima del 3 maggio debba essere ascoltato».

Insomma, le attività produttive devono riprendere al più presto?

«Il mondo non aspetta l'Italia e, ripeto, sono convinto si possa farlo in sicurezza. Pazienteremo ancora per i luoghi di aggregazione e tutto il resto, ma a questo punto un tentativo va fatto. Altrimenti ci aspetta uno scenario davvero terrificante».

Mattia Zanardo

