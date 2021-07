Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROVITTORIO VENETO C'è anche un bambino di 11 mesi tra i positivi al Covid-19. È uno dei 23 cittadini di Vittorio Veneto che attualmente stanno affrontando la malattia. E si tratta del più giovane vittoriese positivo al virus da quando è scoppia la pandemia. A renderlo noto, in apertura del consiglio comunale di giovedì sera, è stato il sindaco Antonio Miatto che ha parlato di «una pandemia dei non vaccinati». Come in ogni...