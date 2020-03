LA PROPOSTA

MONASTIER Un servizio di assistenza momentanea, su base volontaria, pensato per famiglie che hanno bambini piccoli che dovranno rimanere forzatamente a casa anche tutta la settimana in corso, a causa del prolungarsi della chiusura straordinaria delle scuole per limitare il contagio da coronavirus. Da un disagio e da un'emergenza in continua evoluzione, che coinvolge l'intera regione, l'amministrazione comunale di Monastier ha lanciato nel giro di poche ore un'originale e lodevole iniziativa di solidarietà per i suoi concittadini.

L'IDEA

«L'idea ci è balenata sabato pomeriggio, quando abbiamo saputo che le nostre scuole sarebbero rimaste chiuse anche questa settimana - commenta Paola Moro, sindaca di Monastier, mamma di tre figli, ormai grandi, e nonna di tre nipotini. Per esperienza diretta, so bene quanto sia difficile per le famiglie conciliare lavoro, casa e magari gestione di figli piccoli. Nel mio caso mi considero fortunata, in famiglia siamo in parecchi e in qualche modo riusciamo a far fronte alle emergenze, come può essere la malattia di un nipote. Ma c'è chi, e sono sempre di più, non ha una rete familiare o amicale a sostenerlo e ogni imprevisto, come quello della chiusura delle scuole a causa del coronavirus, può trasformarsi in un ostacolo di difficile gestione. Così, come amministrazione comunale di Monastier, ci siamo consultati rapidamente fra di noi, abbiamo verificato la fattibilità della proposta e ieri a mezzogiorno abbiamo cominciato a diffondere l'idea attraverso canali informali, come le chat dei genitori e i contatti nostri personali». Nel messaggio che ha iniziato a circolare ieri, domenica, a Monastier, c'è scritto: «La solidarietà è sempre stata il nostro punto di forza! La prossima settimana le scuole continueranno a rimanere chiuse per le misure a cura del Ministero della Salute e della Regione, su consiglio del Comitato scientifico. Questo crea notevoli disagi, uno dei quali è la difficoltà per alcune famiglie ad avere un servizio di babysitter per i bambini. Si tratta di genitori che non hanno rete familiare o da poco residenti a Monastier. Chiedo se ci sono casi così descritti di cui siete a conoscenza e se eventualmente c'è qualcuno di voi disposto a fare qualche ora di servizio per questo disagio. Abbiamo anche la disponibilità degli scout grandi del clan/fuoco Agesci di Monastier e del gruppo scout. Naturalmente nella massima libertà. Abbiamo anche l'assenso del direttore dell'Usl 2, pur con il rapporto di uno a uno, tutti in buona salute, senza sintomi influenzali. Stiamo sperimentando qualcosa di nuovo, quindi, chiedo a tutti comprensione».

LA RISPOSTA

In questa prima fase il referente è la sindaca stessa, Paola Moro. Ieri pomeriggio, a due ore dal lancio dell'iniziativa, già tre famiglie con bimbi di età primaria/medie avevano chiesto aiuto e due mamme, con figli grandi, si erano rese disponibili al servizio; Moro ha creato il contatto. Insomma, a Monastier si stanno aprendo nuove strade di solidarietà tra famiglie e una rete solidale, informale, sta prendendo forma, a vantaggio di tutti.

Federica Florian

