IL TEMA

MONASTIER «Avete aiutato la mia famiglia: ora vi aiuto io». Così inizia il tema di Lara. Un pensiero in forma di lettera che, insieme a un salvadanaio, è stato portato alla casa per anziani di Monastier. «Ho scelto di rinunciare alle figurine e alle caramelle per aiutarvi. Perchè mio papà mi ha sempre raccontato che voi lo avete aiutato tanto quando è arrivato dal Marocco». Così Lara, bimba di origini magrebine di 6 anni, ha regalato il suo salvadanaio alla Protezione civile.

IL PENSIERO

Papà rinuncia a un caffè, alle sigarette scrive Lara - io alle caramelle. Facciamolo tutti, insieme e torneremo prima a vivere». Suo padre Abdallah lavora dal 1995 al centro servizi Villa delle Magnolie: qui ormai la bimba è di casa. E considera gli anziani come dei nonni. Ora però non li può vedere, ma in televisione ha seguito lo sviluppo della pandemia. «Lara è una bambina molto sveglia - sottolinea il padre- è la terza figlia e ha fratelli maggiori. Li ascolta, prende parte ai loro discorsi, ha un particolare intuito. Da quando è iniziato il blocco è in casa tutto il giorno. Cerca di dare forma ai suoi pensieri, elabora come può le sue sensazioni. Io quasi, non riesco a starle dietro!». Abdallah ha 58 anni e un impiego full time. È arrivato in Italia 32 anni fa. Sia lui sia la moglie sono operatori socio-sanitari al Centro Servizi Villa delle Magnolie.

IL DISEGNO

In quel luogo dove spesso prima dell'emergenza Lara andava a trovare i suoi nonnini, così li chiama con affetto da sempre, ha fatto portare attraverso i genitori un dono speciale: il disegno di una bandiera tricolore, il suo Paese. Un poster che non è solo la dimostrazione della solidarietà tra popoli ma in questo particolare momento vuole essere un messaggio di speranza, di voglia di tornare quanto prima alla normalità a costo anche di sacrifici. Vicino al tricolore, posto nella piazza coperta del Centro Servizi dove sono soliti ritrovarsi i suoi nonnini - ha fatto portare anche il barattolo in latta dove raccoglie i suoi piccoli risparmi. «Ha iniziato a sensibilizzarci tutti sulla necessità di essere solidali. Prima lei ha rinunciato alle figurine. Poi ha detto a me: perchè fumi? Il fumo fa male. Usa questi soldi per la Protezione civile. Così io e lei ogni giorno riempiamo il barattolo con quello che risparmiamo. Mi ha chiesto di diffondere il messaggio nel centro servizi e coinvolgere anche gli altri: così ho fatto e ognuno dona quello che può. Chi un euro, chi dieci, chi pochi cent. Si sono entusiasmati anche i nonni e anche loro mettono qualche moneta». Il sacrificio di Lara è una piccola goccia nell'Oceano.

LA GENEROSITÀ

«Rinuncio volentieri ai giochi, alle figurine e dono il mio salvadanaio perché voglio abbracciare i miei compagni e tornare a scuola, giocare con i miei amici, andare al mare e fare visite ai miei nonni. Fatelo anche voi» sottolinea la bimba nella lettera che ha scritto sotto al tricolore. «È un gesto forse ingenuo, non voglio dire che mia figlia sia una filantropa. Quel che è certo- conclude Abdallah- è che Lara sa quello che l'Italia ci ha dato. Noi siamo stati i primi ad essere aiutati e sostenuti. Se questo fa nascere in lei il desiderio di fare lo stesso, come padre mi considero soddisfatto. Le ho trasmesso i giusti valori».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA