TREVISO Minori entrate per 5 milioni di euro sul bilancio comunale del prossimo triennio rispetto a quello precedente. Questo quanto emerso ieri pomeriggio all'interno della prima commissione Cultura e Finanze. A presentare i dati l'assessore Christian Schiavon che, nonostante i mancati introiti del periodo, si è detto soddisfatto per aver recuperato 1,5 milioni grazie ad una nuova metodologia di controllo sull'evasione fiscale dei cittadini.

L'EREDITA'

«La giunta del sindaco Mario Conte aveva ereditato dalla precedente amministrazione un bilancio florido e risanato e, proprio per questo, negli anni ha potuto effettuare investimenti importanti, anche nell'era pandemica commenta caustico il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Pelloni Adesso, con un bilancio più risicato, sono curioso di sapere quali scelte farà. In ogni caso, l'importante è che non si vadano ad intaccare le politiche sociali». Un argomento, quello del sociale nelle priorità di Ca' Sugana per il prossimo triennio. «Vista la situazione pandemica risponde l'assessore Schiavon credo che sia stato fatto un ottimo lavoro con l'Ufficio Tributi nella gestione delle risorse nei confronti dei cittadini. Certo, i quasi 5 milioni di euro si faranno sentire nelle progettualità future, ma sono anche convinto che riusciremo a trovare fondi europei e governativi che possano darci una mano a risanare le perdite e ad implementare le politiche sociali».

LE CAUSE

Tra le principali cause di questo scostamento negativo di bilancio, legato indissolubilmente al Covid, ci sono da un lato le minori entrate in riferimento alla tassa di soggiorno e ai biglietti per musei ed eventi sportivi, ma soprattutto un calo notevole nelle sanzioni. Se, infatti, nel 2019 queste si assestavano sui 12 milioni di euro, nel 2021 il valore è stato di 6,5 milioni, mentre per il 2022 si calcola una possibile crescita fino a 9 milioni. Per ripianare parzialmente i conti, il Comune potrebbe puntare nuovamente a far cassa con i plateatici. Di certo, invece, la liquidità non arriverà dalle tariffe Imu visto che Ca' Sugana ha deciso di lasciare invariata anche per il prossimo anno la rispettiva aliquota. Inoltre, un ulteriore possibilità potrebbe arrivare dal ripensamento del biglietto unico per i musei e dalle nuove tariffe per le mostre temporanee organizzate dal Comune: potrà essere richiesto un ticket dai 3 ai 14 euro. (b.f.)

