I CONTROLLITREVISO Bici rubata: la polizia locale la recupera e denuncia il venditore e l'acquirente del mezzo sottratto in via Roma. Così la bicicletta elettrica è stata riconsegnata al legittimo proprietario nel giro di appena 24 ore. La due ruote era stata messi in vendita su internet. «Il Nucleo di polizia giudiziaria si è subito attivato di fronte alla denuncia fatta al Comando da parte del proprietario della bici, che si è visto...