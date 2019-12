Biblioteca, libri assediati dall'acqua

LA POLEMICA

TREVISO Interi scaffali della biblioteca comunale, ospitata all'ex Gil, inaccessibili. Da oltre un anno, per la precisione dall'ottobre del 2018, non vengono aperti perché le infiltrazioni di acqua piovana hanno danneggiato due colonnine elettriche che regolano l'apertura e la chiusura elettrica delle ante. Risultato: da quindici mesi i libri custoditi in quegli scaffali, fortunatamente non opere antiche ma comunque testi chiesti con una certe frequenza dall'utenza e per forza di cose rifiutati, non vengono dati in prestito. E all'orizzonte non si vede una possibile soluzione in tempi rapidi.

IL NODO

A sollevare il problema è Domenico Losappio (Gruppo Misto) che ha scritto un'interrogazione all'assessore ai Lavori Sandro Zampese e a quello alla Cultura Lavinia Colonna Preti. Poche righe per arrivare direttamente al nocciolo della questione: «Mi risulta che ormai da molti mesi (ottobre 2018) non vengono dati in consultazione né in prestito alcuni gruppi di libri della Biblioteca Comunale di Treviso (ad esempio quelli aventi collocazione iniziante per IV) - scrive Losappio - mi risulta che il problema sarebbe legato ad infiltrazioni d'acqua che impediscono l'apertura di alcuni scaffali. Non essendo possibile aprire detti scaffali, non sarebbe ancora noto se i libri hanno subito danni a causa dell'acqua. Chiedo pertanto una conferma o smentita a proposito della situazione descritta e, qualora quanto esposto sopra corrispondesse a verità, una descrizione dettagliata delle problematiche tecniche, delle modalità e dei tempi previsti per la soluzione dei problemi, dei tempi previsti perché torni consultabile il materiale librario in questione». Losappio si è anche esposto durante uno degli ultimi consigli comunali, chiedendo che il problema delle infiltrazioni venga affrontato e risolto in tempi brevi. Da Ca' Sugana hanno risposto senza evitare la questione che, ammettono, non nasce nell'ottobre del 2018 ma da molto prima. Soprattutto l'ala non restaurata dell'ex Gil, che ospita alcuni depositi, è martoriata dalle infiltrazioni da anni. Le abbondanti piogge del 2018 hanno solo aggravato la situazione.

LA SOLUZIONE

«Noi, come la precedente amministrazione - ammette Zampese - fino a oggi non abbiamo potuto fare altro che tamponare la situazione. Negli ultimi anni sono stati fatti anche interventi di qualità ma nessuno, purtroppo, risolutore. Adesso c'è il problema degli scaffali bloccati per via delle abbondanti piogge dello scorso anno. A questo punto la giunta, invece che continuare con interventi di efficacia limitata, ha preso la decisione di risolvere la situazione radicalmente e realizzare un'impermeabilizzazione complessiva dell'ala. Un'operazione complessa, che costa circa 500mila euro. Ma se aspettiamo ancora, il prezzo inevitabilmente lieviterà. Non c'è più tempo da perdere e nel 2020 il nostro intento è di mettere fine a questo stato di cose». Intanto i tecnici comunali sono corsi ai ripari per difendere i libri: «Al di sopra degli scaffali - spiega l'assessore - sono stati posizionati dei teli impermeabili per evitare che le infiltrazioni possano provocare danni ai libri. L'acqua piovana ha danneggiato le colonnine elettriche che consentono l'apertura dei blocchi di scaffali, per questo motivo non è possibile prelevare i libri. Però vengono regolarmente consegnati agli utenti i periodici collocati fuori dai blocchi».

IL PROGETTO

Gli interventi programmati prevedono la demolizioni del controsoffitto; la rimozione della copertura in Eternit; l'analisi delle strutture lignee; un nuovo isolamento termico; la realizzazione di nuove grondaie; la sistemazione di tutti i muri interni ormai fiaccati dalle infiltrazioni; un nuovo controsoffitto e la revisione totale dell'impianto elettrico per sostituire quello esistente ormai obsoleto. Infine verrà posizionata un nuovo impianto di illuminazione. Una volta fatti questi interventi verranno, finalmente, messi a posto anche gli scaffali danneggiati.

