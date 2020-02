LE REAZIONI

TREVISO Ieri pomeriggio il più agguerrito è stato Roberto Bet, ex sindaco di Codognè e ora consigliere comunale di maggioranza con delega agli affari generali: «Oggi la guerra per l'autonomia dei comuni si è rinforzata e la truppa dei sindaci trevigiani è ancor più compatta - sottolinea - tre le linee d attacco. La prima: la battaglia giudiziale ancora più feroce; la seconda: un lavoro di tipo ideologico per sostenere e fondare ancora di più il pensiero politico a favore del federalismo; la terza: un esposto alla corte dei conti nei confronti dei funzionari del MEF Ministero economia e dell'Interno che non hanno ancora stanziato un capitolo di bilancio a favore dei Comuni trevigiani che aspettano il ristoro del Fondo di solidarietà 2015, ossia i 24 milioni di euro che due gradi di giudizio ci hanno riconosciuto». E l'idea di puntare direttamente ai massimi dirigenti dello Stato è una proposta fortemente voluta da Bet e illustrata nel gruppo Finanza locale dell'Associazione dei Comuni «e che oggi - osserva - è uno degli obiettivi importanti per richiamare l'attenzione nei confronti di coloro che poi di fatto predispongono gli stanziamenti bilancio e decidono le sorti della finanza locale, di solito premiando gli spreconi e punendo le buone amministrazioni».

DANNI RIDOTTI

Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto, evidenzia però i risultati raggiunti: aver limato i tagli previsti non è stata una cosa da poco. «L'Anci Veneto ha fatto una grande battaglia per arrivare al pareggio, quest'anno, con il Fondo Solidarietà dei Comuni», osserva. Ma è anche il primo a ribadire che serve molto altro, su tutto serve arrivare all'autonomia il prima possibile: «Una volta tamponata questa emorragia, va costruita una riforma della finanza locale. La finanza locale deve rimanere nei nostri territori, è questa una partita che da sempre giochiamo e dobbiamo continuare a giocare. Anche da assemblee come queste deve partire una riflessione sempre più profonda. Con i 100 milioni che lo Stato restituisce ai Comuni abbiamo solo tamponato, dato che quei soldi erano già dei Comuni. La parola autonomia metterebbe la parola fine a tutti questi problemi». Ma quanto fatto dall'Anci, per molti sindaci, non basta. «Dobbiamo guardare in faccia alla realtà: non possiamo essere felici se abbiamo ottenuto la riduzione del danno - ammette Marzio Favero (Montebelluna) - Siamo ormai in una spirale depressiva che ci porta ad essere contenti se veniamo bastonati di meno. Il saldo negativo del Comune di Montebelluna è di circa 8 milioni di euro. Ci sono tre piani di lavoro su cui muoverci: primo, il tavolo istituzionale, che da dieci anni però non ci ha portato nulla. Secondo, i ricorsi legali, il primo è andato in porto, lo Stato sta ritardando nel pagamento ma dovrà farlo; io dico di rafforzare questa linea: facciamo un bel ricorso alla Corte dei Conti contro il Ministero che non ci sta pagando e in questo momento è inadempiente rispetto a una sentenza della magistratura - ribadisce sposando la linea Bet - terzo, ci manca una dottrina politica, non partitica, in ordine alla difesa delle autonomie locali, cercando interlocuzioni diverse, ad esempio il Presidente della Repubblica, che ha il potere di fermare leggi che sono incostituzionali come quelle che stanno penalizzando i nostri Comuni».

«BISOGNA INSISTERE»

In questa partita le differenze ideologiche sono molto sfumate. I primi cittadini sono tutti dalla stessa parte. Anche a centrosinistra la linea dell'azione legale trova terreno fertile. E da qui parte anche l'appello a coinvolgere i cittadini. Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade, è piuttosto chiara: «Anche se la batosta relativa del FSC è inferiore al previsto non ci fa piacere averla ricevuta, dobbiamo lavorare in modo preventivo. Non nascono a caso certi riparti. Stiamo sotto sia come Anci nazionale che come Anci veneto. È importante passare un messaggio comune ai nostri cittadini. Dobbiamo chiedere loro che sostengano la battaglia dei sindaci che facciamo per loro». E mentre Silvano Piazza, vicesindaco di Silea, invita tutti i comuni a fare squadra evitando scatti in avanti, Vincenzo Traetta (Cappella Maggiore) mette il dito nella piaga: l'attuale ripartizione, oltre a scontentare tutti, allarga anche le differenze tre la varie amministrazioni accanendosi su alcune e risparmiandone altre. «Questa situazione mi preoccupa più del passato. Come sindaci siamo in prima linea e continuamente dobbiamo dare risposte ai cittadini. Il provvedimento FSC è camaleontico, avvantaggia alcuni Comuni e porta svantaggi ad altri. Anche il decreto sul personale è terribile. L'azione legale è legittima in uno Stato di diritto, se fossimo uno Stato di diritto. Dobbiamo quindi continuare a lavorare anche su chi ci rappresenta a Venezia e a Roma, i parlamentari in particolare».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA