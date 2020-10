LO SPOSTAMENTO

TREVISO Slitta di un paio di settimane il trasferimento dell'indirizzo socio-sanitario del Besta dal campus di San Pelajo alla palazzina ex Giorgi in via Medaglie d'Oro, zona Ghirada. La Provincia, in accordo con l'istituto, sta portando a termine gli ultimi interventi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i laboratori. Ma ormai è solo questione di tempo. All'inizio di novembre 500 studenti del Besta oggi ospitati nell'edificio del Luzzatti di San Pelajo si trasferiranno nella nuova sede. Il trasloco verrà eseguito con l'aiuto degli Alpini. L'investimento da parte del Sant'Artemio di 1,3 milioni di euro per recuperare la palazzina dell'ex Giorgi consegna di fatto una nuova scuola a Treviso. E dà anche il via a un domino che consentirà ad altre due scuole, il Duca degli Abruzzi e il Riccati, di ampliarsi negli spazi di San Pelajo lasciati liberi proprio dal Besta. Senza dimenticare la possibilità di ricompattare l'itis Fermi, che ha il suo quartier generale nello stesso campus.

EFFETTO DOMINO

Poter contare su spazi aggiuntivi in ambito scolastico non è una cosa da poco. Tanto più oggi, a fronte del distanziamento imposto dalle misure anti Covid. «Il trasloco nella nuova sede della Ghirada è previsto per inizio novembre conferma Renata Moretti, preside del Besta non avendo abbastanza personale per spostare velocemente tutto il materiale da un edificio all'altro, abbiamo chiesto agli Alpini di Treviso di darci una mano. Non possiamo che ringraziarli per tanta attenzione». Nella palazzina dell'ex Giorgi verranno riempite 22 classi. Ci sono poi altre due stanze e tre laboratori. Più la palestra. A breve il Ministero dovrebbe inviare anche nuovi banchi monoposto. Nel frattempo la scuola potrà usare quelli della Provincia già presenti nell'edificio. Di riflesso, gli altri istituti nel campus di San Pelajo, il Duca e il Riccati, potranno usufruire di spazi più comodi. «Non si tratta solo di un lavoro pensato per rispondere all'emergenza coronavirus. È un intervento strutturale di fondamentale importante per diverse scuole sottolinea Antonia Piva, preside del Duca c'è stata una forte collaborazione tra le scuole e gli enti pubblici. Ed è stato fatto un buon lavoro».

STRUTTURA RIPRISTINATA

Nei giorni scorsi la Provincia, attraverso il gestore, è entrata in azione anche nella palestra della sede principale del liceo Canova. All'inizio della settimana un piccolo corto circuito aveva fatto uscire del fumo da una lampada. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e non si sono create situazioni di pericolo, ma i pompieri hanno evidenziato che alcune delle finestre della palestra non si aprivano correttamente. La scuola ha prima disposto il divieto di utilizzo della palestra e poi ha segnalato il problema al Sant'Artemio. «Sono state sistemate nove finestre su 15 fa il punto la preside, Mariarita Ventura fino ad oggi non ci sono stati problemi perché è ancora possibile fare ginnastica all'aperto. A fronte del lavoro andremo a togliere il divieto di utilizzo dei locale. Era importante farlo anche in relazione alle misure che prevedono un'adeguata aerazione degli ambienti contro il coronavirus».

Mauro Favaro

