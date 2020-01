Benvenuti nuovo Team Leader di Community

ECONOMIA

TREVISO Per proseguire nel percorso di crescita iniziato nel 2001 e facendo fede all'obiettivo di valorizzare le risorse che fanno parte della propria struttura, Community (gruppo multidisciplinare leader nel reputation management fondato e guidato da Auro Palomba) ha deciso di creare un nuovo team a partire dal 1° gennaio 2020. A guidarlo sarà Giovanna Benvenuti, che viene promossa Team Leader. In nuovo team si aggiunge a quelli diretti dai Partner Giuliano Pasini, Roberto Patriarca, Marco Rubino e dal Team Leader Pasquo Cicchini. Giovanna Benvenuti è nata 38 anni fa a Venezia. Entrata in Community nel 2007 dopo la laurea in Relazioni Pubbliche d'Impresa e un'esperienza nell'ufficio stampa della Rappresentanza Italiana presso le Istituzioni Europee a Bruxelles, si è occupata di costruire, gestire e difendere la reputazione di importanti realtà pubbliche e private prima del territorio nordestino in ambito nazionale ed internazionale. «Il nuovo team possiede una profonda expertise nella comunicazione corporate e nel crisis management in ambito infrastrutturale con una particolare focalizzazione sulla blue economy, i trasporti e la gestione dei grandi eventi territoriali e conta anche su una solida expertise nella gestione delle relazioni con le istituzioni». Nata nel 2001, oggi Community conta 50 professionisti nelle sedi di Milano, Treviso e Roma e una presenza operativa a Napoli e in altre aree strategiche del territorio italiano. «Sono particolarmente soddisfatto di annunciare oggi questa nomina - ha dichiarato Auro Palomba - perché ancora una volta una persona nata e cresciuta professionalmente in Community è riuscita ad emergere e a raggiungere una posizione apicale. Insieme a Giuliano, Roberto, Marco e Pasquo il leadership team di Community si dota ora quindi di un'altra professionalità complementare e utile per continuare a supportare al meglio la nostra esigente clientela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA