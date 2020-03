LA QUERELLE

TREVISO Negli ultimi dieci giorni a Treviso sono morte otto persone risultate positive al nuovo coronavirus. «Ma fino ad ora non abbiamo registrato alcun decesso per coronavirus specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca Dal 25 febbraio a oggi ci sono stati otto decessi di pazienti con pluripatologie e positività al coronavirus: erano tutti anziani, l'età media è 87 anni, e legati al focolaio epidemico che ha colpito la Geriatria del Ca' Foncello».

Proprio ieri, però, Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, ha inquadrato il problema in modo diverso. Pur non rispondendo direttamente all'azienda sanitaria trevigiana, lo specialista ha messo in guardia tutti rispetto a chi specifica che ci sono decessi con positività al coronavirus ma non a causa del coronavirus. «Posto che si muore sempre per un arresto circolatorio, tutti sono morti a causa del coronavirus ha detto Burioni attraverso Twitter, rispondendo a chi gli chiedeva se qualcuno era effettivamente morto di coronavirus se un malato terminale contrae il coronavirus, non ce ne accorgiamo neanche. La narrazione era prima è una semplice influenza, poi è diventata non si muore per coronavirus ma con coronavirus. Mi chiedo se il passaggio successivo possa essere niente paura si risorge entro tre giorni».

Certo, l'Usl della Marca non fa finta di nulla davanti alla tabella regionale che evidenzia come 8 decessi sui 12 con positività al coronavirus in Veneto siano avvenuti proprio a Treviso. Ben più della metà. «Le persone che hanno molte patologie e arrivano a una certa età, poi purtroppo possono morire. Ci sono questi numeri perché in Geriatria abbiamo avuto un cluster di persone anziane con patologie già complicatissime, alle quali si è aggiunto anche il coronavirus. Se avessimo avuto un cluster di persone di 30 o 40 anni, a quest'ora sarebbero tranquillamente a casa specifica Benazzi è comprensibile che ogni singolo decesso sia motivo in questa fase di allerta e che, a una prima superficiale analisi, il dato della mortalità del cluster Treviso sembri elevato rispetto al resto del Veneto, ma la nostra situazione, va sottolineato con forza, non è in alcun modo assimilabile ad altre realtà per l'assoluta eccezionalità del cluster costituito, lo ribadisco, da anziani con pluripatologie». A sostegno di queste parole, il direttore generale dell'Usl sottolinea che ad oggi sono ricoverati in Terapia intensiva solo tre pazienti positivi al coronavirus: un 49enne e un 53enne a Treviso, più un 75enne a Conegliano. Un numero inferiore a quello di altri ospedali veneti. «L'attuale casistica riguardante i decessi a Treviso non deve essere in alcun modo fonte di preoccupazione tira le fila Benazzi a confermarlo non è solo la tipologia dei decessi ma anche il fatto che, ad ora, il numero dei ricoveri in Terapia Intensiva è assolutamente limitato».

