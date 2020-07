LE REAZIONI

TREVISO Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, ripercorre le tappe che hanno portato alla Cittadella sanitaria, progetto iniziato ben prima del suo arrivo a Treviso ma che con lui sta trovando il completamento. E il direttore ne approfitta per togliersi qualche sassolino: «È stato un lungo ed irto cammino - sottolinea - e voglio ricordare velocemente le tappe che hanno rallentato il percorso». E il primo pensiero va allo spettacolare braccio di ferro avvenuto tra l'Usl 2 e l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Giovanni Manildo, che pretese dei cambiamenti prima di portare il progetto in consiglio comunale e dare l'ok: «Sulla variante urbanistica c'è stata una querelle con la precedente amministrazione - dice rivolgendosi all'attuale sindaco Mario Conte - ma poi ci siamo parlati e siamo riusciti a proseguire. Poi c'è stata la questione parcheggi e infine la progettazione definitiva con più di cento incontri per affinare il progetto».

LE DECISIONI

Affrontare un progetto del genere ha comportato anche notevoli sforzi per fare posto al cantiere: «Abbiamo spostato le malattie infettive fuori da questo blocco - continua - abbiamo spostato le degenze tenendo conto dell'emergenza Covid e non è stato semplice». E poi gli imprevisti: «Abbiamo dovuto sopportare anche il blocco causato dal il ritrovamento di idrocarburi e amianto. Abbiamo dovuto sanificare e ripulire l'area per andare avanti. E poi, altro problema, è sto il blocco dei lavori legati all'emergenza pandemia. Per questo ringrazio la ditta Carron per la capacità dimostrata nei lavori. E non posso non dimenticare il governatore, perché ci ha fatto entrare in quel particolarissimo progetto dove la riapertura delle attività produttive è ripartita da gruppo tenuto sotto stretta sorveglianza per verificare come poi ampliare a tutti la riapertura. Questa è stata una sfida in cui tutti abbiamo creduto e continuiamo a credere».

IL SINDACO

Mario Conte invece ribadisce un fatto: «Questo cantiere rappresenta l'intervento e l'investimento più importante presente nel nostro territorio. Ma sono tanti gli investimenti piovuti sulla città e tutti vanno nella direzione dell'innovazione tecnologica. Mi piace sottolineare il lavoro della ditta Carron, altra eccellenza della nostra città. E mi unisco anche io all'appello di stringere i tempi. Poi - scherza e conclude - siamo disponibili a trovare una piazza per la statua a Carron».

