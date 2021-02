L'INTERVISTA

TREVISO «La sfida più grande della mia vita è sconfiggere l'epidemia di coronavirus. Stiamo procedendo con le vaccinazioni. Quando dal ministero arriveranno tutte le dosi richieste, eseguiremo le iniezioni a ciclo continuo. Puntiamo a diventare Covid-free per l'inizio dell'estate, tra giugno e luglio. Continuando così, ci auguriamo di riuscire a debellare il Covid entro quest'anno, tornando finalmente a una vita normale». Francesco Benazzi, 65 anni tra pochi giorni, resta alla guida dell'Usl della Marca. E fissa l'obiettivo principale. Dopo i primi 5 anni, il governatore Luca Zaia lo ha confermato ieri nel ruolo di direttore generale per un altro triennio, più un possibile prolungamento di due anni. Oltre al Covid, c'è il grande progetto per consacrare la Marca come uno dei riferimenti più importanti a livello sanitario: dalla costruzione del cuore pulsante del nuovo ospedale di Treviso, con l'intero corso di laurea in Medicina, allo sviluppo di quello di Conegliano e all'integrazione con lo Iov a Castelfranco. Senza scordare l'aspetto sociale. «La conferma di Benazzi dà stabilità ai progetti in corso sottolinea Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'Usl gli auguriamo buon lavoro, sapendo di poter continuare a contare su un rapporto diretto, praticamente 24 ore al giorno».

Dottor Benazzi, l'imperativo categorico resta la lotta al coronavirus.

«L'obiettivo più grande, anche quando penso ai miei genitori, è di non vedere più nessun anziano che muore di Covid. Ogni decesso è come una pugnalata al cuore. Con i vaccini riusciremo a mettere in sicurezza il territorio. Vorrei vincere definitivamente questa sfida per lasciare un segno positivo».

L'Usl della Marca ha già somministrato oltre 51mila dosi. Come sta andando il programma?

«Stiamo facendo il massimo con i vaccini a disposizione. Attendiamo che possano aumentare. Come azienda sanitaria siamo nelle condizioni di eseguire 6mila iniezione al giorno. Con i medici di famiglia potremo salire a 10mila. Tra i dipendenti dell'Usl non abbiamo più nessun positivo. E anche le case di riposo sono Covid-free: oggi c'è una sola positività. È la conferma che i vaccini funzionano».

Ma i contagi stanno aumentando. Forse anche complice la variante inglese. E' l'inizio della terza ondata?

«Lo capiremo a metà marzo. Ad oggi il parametro Rt si muove quotidianamente attorno all'1 (sopra l'1 l'epidemia si espande, ndr). Più che una terza ondata, al momento ci aspettiamo dei cluster sparsi nel territorio, come capitato a Soligo. Sappiamo che la variante inglese ha dato origine al picco di contagi nell'asolano nella seconda ondata. Oggi la sua diffusione non sembrerebbe così importante. Non si vede l'effetto sui ricoveri in ospedale, che restano stabili. In ogni caso, siamo sempre pronti a riaprire i Covid Point che abbiamo sospeso e a ripartire con i reparti Covid».

Anche alla luce di una situazione così complessa, qual è stata la reazione alla notizia della conferma come direttore generale?

«È stata una grande emozione. Si fa fatica a trovare le parole quando si è felici. Io sono un trevigiano. Ed è una soddisfazione unica poter essere a capo della sanità proprio nella mia terra. L'epidemia ha resto faticoso l'ultimo anno. Ma ho trovato una grande squadra di uomini e di donne della sanità che ha saputo stare vicino alle persone che stanno male, e continuano a farlo. Di pari passo, abbiamo fatto un percorso importante con tutti i 94 sindaci del trevigiano, condividendo anche questa difficile esperienza».

Quando è arrivato a Treviso, 5 anni fa, era chiamato a far decollare il progetto della nuova cittadella sanitaria di Treviso. Adesso a che punto si è arrivati?

«Nonostante il Covid, stiamo andando avanti bene. Il nuovo ospedale di Treviso sarà pronto per fine anno. Di seguito faremo entrare le sale operatorie e le unità operative. Per il nuovo blocco dell'ospedale Conegliano, poi, stiamo andando in gara europea: contiamo di realizzarlo nel giro di due o tre anni, al massimo».

Mauro Favaro

