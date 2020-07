(m.f.) Scontro via Facebook tra Francesco Benazzi e Riccardo Szumski. Il dg dell'Usl ha replicato con parole di fuoco al medico di famiglia, sindaco di Santa Lucia di Piave, che non aveva risparmiato critiche sulla gestione dell'epidemia, indicando le stime sulla gravità dell'infezione come errate. Benazzi si è concentrato sulla combinazione di idrossiclorochina, azitromicina e cortisone contro il coronavirus. «Se Szumski ha utilizzato, e utilizza, questa associazione nei suoi pazienti domiciliari è sperabile che non avvengano complicanze cardiologiche, perché ha prescritto un'associazione che è in aperto conflitto con le norme dettate dall'Agenzia Italiana del Farmaco ha scandito il dg dopo un iniziale entusiasmo la comunità scientifica ha scoperto i limiti di questo approccio terapeutico al Covid-19. Può indurre gravi alterazioni del ritmo cardiaco e può quindi essere utilizzata solo se si associa un attento monitoraggio cardiologico intraospedaliero. È stata inoltre evidenziata la manifesta inutilità di tale associazione nel controllo dell'infezione». A stretto giro è arrivata la replica: «Se non ho capito male, sono stato scomunicato. Come medico, anche se a me par pì politica dice Szumski contesto la pericolosità dell'idrossiclorochina e rammento che la rivista Lancet ha ritirato lo studio farlocco. Devo proprio dare fastidio».

