Basta libri, al liceo spacca la matematica creativa

SCUOLATREVISO La missione è quella di rendere meno noiosa la matematica: al collegio vescovile Pio X, la matematica creativa diventa una materia a tutti gli effetti. Dopo 4 anni di sperimentazione con un corso extracurricolare, questa particolare forma di matematica esce dall'università per essere collaudata anche nell'ordinamento del liceo scientifico trevigiano grazie al successo tra gli stessi studenti: due ore settimanali per lo scientifico, con la possibilità di sviluppare progetti di laboratorio anche per gli altri indirizzi liceali....