Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO «Basta con le manifestazioni in centro storico nei fine settimana». E' questa, in sintesi, la richiesta di Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. I commercianti non ne possono più di vedere la città periodicamente invasa dai No Green Pass. Non entrano nel merito della questione vaccinale e dei nodi collegati, ma guardando anche a Comune, Prefettura e Questura evidenziano la necessità di avere lo...