«Basta colpi di scena più rispetto per Giusy»

LO SFOGOTREVISO La vicenda per loro è diventata uno show, una soap opera che va avanti un colpo di scena dopo l'altro. «Siamo sbigottiti e sgomenti». Per la prima volta dal giorno della celebrazione dei funerali parlano il marito e le sorelle di Giuseppina Lo Brutto, la 62enne che ha perso la vita nel tragico schianto del 7 giugno scorso. «C'è grande dolore e poco rispetto» dicono Flavio Cagnato e le cognate, che attaccano: «È morta un persona meravigliosa e non se lo ricorda più nessuno. Sembra un reality, una brutta fiction del...